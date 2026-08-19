Китайская CNPC и Киргизия подписали соглашения о поставках нефтепродуктов

Киргизия и китайская CNPC договорились о поставках топлива и энергокоридоре

Tекст: Мария Иванова

Делегация из Бишкека во главе с вице-премьером Эрлистом Акунбековым посетила Синьцзян-Уйгурский автономный район, передает РИА «Новости».

В состав группы вошли руководители более десяти киргизских компаний, работающих на рынке горюче-смазочных материалов. Во время визита они встретились с генеральным директором китайской национальной нефтегазовой корпорации CNPC Ло Ичжоу.

Стороны детально обсудили процедуру импорта топлива через компанию «Куньлунь Логистик», которая является дочерней структурой CNPC.

«По итогам переговоров компании, прибывшие из Кыргызстана, достигли договоренностей с корпорацией о поставках нефтепродуктов в Кыргызстан и подписали соответствующие соглашения», – заявили в пресс-службе правительства республики.

Глава китайской корпорации подчеркнул готовность углублять двустороннее взаимодействие. Он отметил важность оптимизации таможенного оформления на пограничных пунктах и совместной работы над созданием бесперебойного логистического энергокоридора между государствами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Киргизия начала импорт горюче-смазочных материалов из Китая для предотвращения дефицита.

В начале августа власти республики анонсировали скорое поступление российских нефтепродуктов.

Весной Бишкек запросил у Москвы увеличение объемов беспошлинных поставок топлива.