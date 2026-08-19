Участник «Времени героев» стал федеральным инспектором по Удмуртии

Сибаев назначен федеральным инспектором по Удмуртской Республике в аппарате полпреда президента в ПФО. В мае 2026 года он успешно завершил обучение в рамках первого потока программы «Время героев».

«Благодарен за доверие, и возможность продолжить служение нашим жителям. Менялись задачи и рубежи, но смысл один: делать так, чтобы Россия становилась сильнее, а нашим семьям, молодежи, людям старшего поколения жилось достойно», – заявил Сибаев, комментируя свое назначение.

Полпред президента в ПФО Игорь Комаров отметил, что программа подготовки управленцев доказала свою эффективность. По его словам, Сибаев обладает высокой ответственностью и навыками принятия решений в сложных условиях, что поможет ему в налаживании взаимодействия между федеральными и региональными властями.

Марат Сибаев родился в 1970 году в Ярославской области. За проявленный героизм он удостоен ордена Мужества, медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» двух степеней, пяти медалей «За отвагу» и других наград.

К настоящему моменту более 110 участников программы «Время героев» получили новые назначения. Среди них – полпред на Урале Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов и руководитель «Движения Первых» Артур Орлов.