Ученые: Перегретый океан обрушит на Европу разрушительные катаклизмы

Рекордно высокие температуры Мирового океана способны спровоцировать разрушительные природные явления, передает РИА «Новости».
Исследователи международной инициативы World Weather Attribution (WWA) бьют тревогу из-за быстрого потепления воды. «Периоды аномально высоких температур поверхности моря служат дополнительным топливом для шторма, усиливая его и увеличивая ряд опасностей, включая наводнения, высокие волны и штормовые нагоны», – говорится в отчете.
Авторы работы также подчеркнули, что подобный нагрев несет катастрофические последствия для морских экосистем и приводит к массовой гибели кораллов и водорослей. Сейчас европейские государства переживают один из самых жарких периодов за последние годы. Сильнейший ущерб уже понесли Испания, Португалия, Франция, Италия и Греция, столкнувшиеся с небывалым числом природных пожаров.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине лета поверхностные воды Мирового океана прогрелись до аномальных 20,96 градуса.
Европейская климатическая служба Copernicus зафиксировала рекордную жару в Западной Европе.
Пятая за год волна высоких температур спровоцировала масштабные лесные пожары во Франции и Британии.