Военнослужащих МЧС решили наделить правом на применение силы и оружия

Tекст: Дарья Григоренко

Инициативу о расширении прав спасателей поддержали в кабинете министров при условии доработки документа, пишут «Ведомости».

Соответствующие изменения планируется внести в закон о гражданской обороне. Новые меры позволят применять силу, если мирные способы урегулирования ситуации не приносят результата.

Соавтор документа Анатолий Выборный пояснил необходимость принятия подобных нововведений. «Законопроект должен обеспечить безопасность граждан и защиту сотрудников МЧС при выполнении служебных задач», – заявил депутат.

Он добавил, что вооруженное сопровождение критически важно при разминировании или доставке гуманитарной помощи в зоне спецоперации.

Документ строго регламентирует порядок действий военнослужащих. Перед выстрелом спасатель обязан предупредить нарушителя, за исключением случаев внезапного нападения с применением техники. Стрелять на поражение в женщин, инвалидов и несовершеннолетних запрещено, если они не участвуют в групповом вооруженном нападении.

В правительстве предложили дополнительно уточнить перечень охраняемых объектов и техники. Власти также рекомендовали обязать сотрудников минимизировать возможный ущерб при силовом вмешательстве, опираясь на аналогичные нормы для полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года спасатели получили законное право уничтожать вражеские беспилотники из стрелкового оружия.

Глава МЧС Александр Куренков анонсировал создание единой системы подготовки пиротехнических расчетов.

Вскоре после этого парламент одобрил закон о праве инкассаторов и охраны банков отражать атаки дронов.