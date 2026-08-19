Охранники сицилийского музея отключили сигнализацию во время кражи картин

Сотрудников музея Мессины отстранили из-за проигнорированной кражи полотен

Tекст: Мария Иванова

Четверо дежурных сицилийского музея MuMe отстранены от работы после похищения полотен Антонелло да Мессины, передает РИА «Новости».

Ночью 15 августа преступники вынесли три части полиптиха Святого Григория и образ Мадонны с Христом. Персонал счел сработавшую сигнализацию ложной, отключил звук и не стал проверять камеры.

Документы служебного расследования фиксируют серьезные нарушения. «Если бы они так поступили, то увидели бы двоих из четырех воров в зале с произведениями в 20.47, увидели бы, как один из них разбил бронированную витрину кувалдой, а также увидели бы, как они убегают», – гласит текст документа.

Правоохранители узнали об инциденте только в 21:02. Полицию вызвала прохожая, обнаружившая брошенные грабителями на улице две картины. Судьба отстраненных работников решится после передачи отчета руководства музея в профильный департамент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, 15 августа злоумышленники похитили из Регионального музея Мессины четыре работы мастера Возрождения.

Позже итальянские следователи обнаружили на окраине города брошенный фургон грабителей.

Ранее специальная комиссия парламента Франции выявила серьезные уязвимости в системе охраны парижского Лувра.