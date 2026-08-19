Убитая медведем на Алтае туристка работала в ГУ МЧС по Новосибирской области

Убитая медведем на Алтае была сотрудницей ГУ МЧС по Новосибирской области

Tекст: Дарья Григоренко

Погибшая девушка работала в региональном главном управлении спасательного ведомства, передает ТАСС. «Наша сотрудница была. Недавно была назначена на должность инспектора надзорной деятельности. Находилась в отпуске», – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Новосибирской области.

Представители министерства выразили глубокие соболезнования родным молодого специалиста и пообещали оказать семье всю необходимую помощь. Правоохранительные органы уточнили, что пара отдыхала на территории одной из туристических баз.

Правоохранительные органы уточнили, что туристка, которую медведь вытащил из палатки на территории туристической базы, была вместе со спутником, ему удалось выжить.

Животное проникло в палатку, схватило женщину и скрылось в чаще, при этом ее спутнику удалось выжить. В настоящее время прокуратура проводит проверку по факту случившегося, а специалисты решают дальнейшую судьбу хищника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, дикий медведь напал на палатку с туристами в Республике Алтай.

Месяцем ранее хищник насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

В прошлом году на Камчатке дикий зверь атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.