Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

Мировые конфликты вынудили Китай ускорить освоение российского Севморпути

Tекст: Мария Иванова

Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».

Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.

«Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.

В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.

Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.

Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.