Глава NewNew Shipping назвал мировую нестабильность стимулом развития Севморпути

Трудности с логистикой в традиционных южных коридорах делают Северный морской путь наиболее перспективным направлением партнерства Москвы и Пекина на ближайшие годы, передает РИА «Новости».
Генеральный директор китайской судоходной компании NewNew Shipping Кэ Цзинь подчеркнул значимость этого транзитного маршрута.
«Особенно сегодня, когда существуют сложности не только в Черном море, но и в Красном море, а также особенная ситуация вокруг Ирана. Это все содействует развитию Северного морского пути», – сказал руководитель компании. Он добавил, что полноценное судоходство в Арктике нормализуется гораздо раньше ожиданий.
В 2024 году АО «Росатом Арктика» и NewNew Shipping договорились организовать постоянную контейнерную линию. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие, которое занимается проектированием и строительством современных судов высокого ледового класса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, первый контейнеровоз китайской компании NewNew Shipping Line прибыл в порт Мурманска по Северному морскому пути.
Накануне генеральный директор этого предприятия Кэ Цзинь анонсировал первый заход судна в мурманский порт.
Месяцем ранее Россия и Китай наметили кратный рост грузопотока по арктическому маршруту к 2030 году.