Свирин допустил пропуск российскими гребцами ЧМ в Нидерландах из-за виз

Свирин сообщил о возможном пропуске гребцами России ЧМ в Нидерландах из-за виз

Tекст: Дарья Григоренко

Российские атлеты вынужденно отложили выезд в Нидерланды на чемпионат мира по академической гребле из-за отсутствия виз, передает ТАСС.

Свирин пояснил, что команда должна выступать в нейтральном статусе на турнире, который пройдет с 24 по 30 августа.

«Мы планировали выезд в Нидерланды на вторник, 18 августа, чтобы иметь возможность для тренировок и адаптации на месте, а в следующий понедельник уже начать выступать на соревнованиях», – заявил Свирин.

По его словам, спортсмены рассчитывали получить паспорта, но этого не произошло, и сейчас команда надеется на скорейшее решение проблемы.

Документы на визы были поданы 4 августа. Организаторы, Минспорт и МИД оказали поддержку, а накануне федерация уведомила международные структуры о возникших трудностях. Чтобы принять участие в соревнованиях, гребцам необходимо прибыть в Амстердам не позднее утра понедельника.

Глава федерации подчеркнул, что задержка может привести к раздроблению команды, и некоторым спортсменам уже не будет смысла лететь. На недавнем чемпионате Европы в Италии россияне завоевали золотую и бронзовую медали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Международная федерация гребного спорта разрешила россиянам выступать на всех турнирах в нейтральном статусе.

В июле российские слаломисты из-за визовых ограничений пропустили молодежное первенство мира в Польше.

В начале августа власти Хорватии отказали в выдаче въездных документов отечественным гимнасткам.