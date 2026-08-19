Российские ведомства начали расследование гибели трех моряков в Китае

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Под руководством специалиста государственной инспекции труда в Сахалинской области мы участвуем в расследовании этих происшествий. Говорить сегодня о каких-то выводах преждевременно, поскольку компетентными органами должен быть проведен полный комплекс мероприятий», – заявил Максимов ТАСС.

Он добавил, что сейчас специалисты располагают лишь извещением от работодателя о несчастном случае на производстве.

Подобная информация требует тщательной проверки и официального подтверждения. В ближайшее время тела трех погибших россиян доставят на родину.

Как писала газета ВЗГЛЯД, останки двоих скончавшихся во время ремонта судна в КНР моряков решили вернуть в Россию для экспертизы.

В апреле прошлого года один из пострадавших при пожаре на судне Crystal Asia россиян скончался в корейской больнице.