Сафонов вошел в десятку лучших вратарей мира

Голкипер ПСЖ Матвей Сафонов занял десятое место в рейтинге ESPN

Tекст: Мария Иванова

О попадании россиянина в престижный список сообщает сайт канала ESPN, передает ТАСС.

Журналисты отметили мастерство Сафонова при отражении пенальти и подчеркнули его заслугу в победе над бразильским «Фламенго» в финале Межконтинентального кубка. Тогда голкипер отразил четыре 11-метровых удара, принеся команде победу.

На первой строчке рейтинга расположился испанец Давид Райя из английского «Арсенала». Вторая позиция досталась бельгийцу Тибо Куртуа из мадридского «Реала». Тройку лучших замкнул итальянец Джанлуиджи Доннарумма, выступающий за «Манчестер Сити».

Сафонову 27 лет, он перешел в парижский клуб летом 2024 года из «Краснодара». Вместе с ПСЖ российский вратарь дважды победил в Лиге чемпионов, чемпионате Франции и Суперкубке УЕФА. Также он по одному разу выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Межконтинентальный кубок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, фанаты «Пари Сен-Жермен» восторженно приветствовали Матвея Сафонова во время чествования победителей Лиги чемпионов.

В мае российский голкипер удостоился звания лучшего футболиста по итогам матча чемпионата Франции.

В финале Межконтинентального кубка вратарь отразил четыре удара в послематчевой серии пенальти.