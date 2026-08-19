ФСБ задержала четырех женщин из Херсонской области за переводы денег ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«Сотрудники УФСБ России по Херсонской области задержали четырех жительниц региона, подозреваемых в государственной измене. Женщины не были связаны между собой, но действовали по одной схеме: переводили деньги на счета, которые использовались ВСУ для покупки военной экипировки и других средств ведения боевых действий против российских военнослужащих», – сообщил глава региона в своем канале на платформе Max.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по статье 275 Уголовного кодекса России. В настоящее время следователи устанавливают все детали их противоправной деятельности и выявляют возможные связи с другими преступниками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее дагестанских супругов Дмитрия и Надежду Валуевых заочно осудили за сбор средств для запрещенного украинского террористического объединения «Азов».

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя Североморска и гражданку Украины к длительным срокам за финансирование закупок беспилотников для ВСУ.