«Катимерини»: Прокладка электрокабеля на Кипр обострит отношения Греции и Турции

«Катимерини»: Электрокабель спровоцирует новый конфликт Афин и Анкары

Tекст: Мария Иванова

Отношения Греции и Турции могут вновь обостриться на фоне возобновления работ по прокладке электрокабеля Греция – Кипр, передает РИА «Новости».

«Перспектива возобновления работ по соединению Греции и Кипра электросетью превращается в новое испытание на прочность для греко-турецких отношений», – цитирует агентство греческую газету «Катимерини».

Издание отмечает, что Анкара традиционно зеркально реагирует на действия Афин, в частности, создав два морских парка на спорных территориях в ответ на аналогичный шаг Греции. Ожидается, что турецкая сторона не оставит без ответа и старт работ по прокладке подводной магистрали.

На прошлой неделе состоялся телефонный разговор лидеров Кипра, Греции и Франции, который последовал за покупкой французской компанией Meridiam контрольного пакета акций проекта. Главный вопрос сейчас заключается в том, смягчит ли усиленное французское присутствие позицию Турции, которая настаивает на необходимости своего одобрения для любых энергетических проектов в регионе.

Параллельно в Эгейском море сохраняется высокая напряженность из-за участившихся нарушений греческого воздушного пространства турецкой авиацией. Проект подводного кабеля Great Sea Interconnector стоимостью 1,57 млрд евро и ранее вызывал разногласия между Афинами и Никосией, в том числе из-за опасений кипрской стороны, что Турция сорвет строительство в акватории, которую считает своей исключительной экономической зоной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкие истребители создали помехи самолетам глав оборонных ведомств стран ЕС над Кипром.

Греческие военные провели внезапные учения сухопутных и морских сил вблизи границы с Турцией.

Между тем Анкара завершила создание новых охраняемых морских зон в Эгейском и Средиземном морях.