Малолетняя девочка погибла под винтами катера в Ростовской области

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Во время катания на катере восьмилетняя девочка выпала за борт и попала под винты мотора», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Пострадавшую оперативно доставили на пирс, однако она скончалась от полученных травм до прибытия медицинских работников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа следователи возбудили уголовное дело после наезда катера на шестилетнюю девочку в Саратовской области.

Несколькими днями позже два человека погибли при столкновении маломерных судов на Волге.

В конце июня ребенок утонул из-за опрокидывания моторной лодки в Хабаровском крае.