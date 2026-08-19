Ветеран КГБ рассказал о проникновении бойцов «Вымпела» в спецназ стран НАТО

Ветеран Попов рассказал о проникновении бойцов «Вымпела» в спецназ стран НАТО

Tекст: Дарья Григоренко

Попов отметил, что разведчики досконально изучали сильные и слабые стороны вероятного противника, передает РИА «Новости».

«Пусть «Вымпел» создавался и позже подобных подразделений стран НАТО, мы в итоге были готовы лучше», – заявил ветеран. По его словам, полученная информация о западных новинках вооружения и тактике творчески перерабатывалась в СССР, значительно обогащая подготовку отечественных специалистов.

«Скажу больше того – сотрудники «Вымпела» проникали в эти натовские спецподразделения и изучали их изнутри, прекрасно знали их сильные и слабые стороны», – подчеркнул Попов.

Он также пояснил, почему детали операций «Вымпела» советских времен нельзя раскрывать и сейчас. «Потому что, анализируя имена, фамилии, время, географию операций, враг и сегодня может получить, что называется, чувствительную информацию», – сказал он.

«Мы не надевали и сейчас не надеваем свои награды и не говорим о них – чтобы не возникло вопросов, когда и за что они получены. Да и в нашем кругу никогда не было принято интересоваться, кто, что и когда сделал. В «Вымпеле» любая информация касалось только того, кому она предназначалась», – подчеркнул он.

По его словам, сотрудники сверхсекретной группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР в 1980-х годах уничтожали непримиримых главарей бандформирований в Афганистане.

Весной 1982 года штатные сотрудники начали применять свои навыки в Афганистане. Они проникали в отряды моджахедов, ликвидировали непримиримых главарей и заключали соглашения с отдельными бандформированиями. В мирное время спецназ обеспечивал безопасность советских граждан за рубежом.

Подразделение было образовано ровно 45 лет назад, 19 августа 1981 года, секретным приказом Юрия Андропова. В целях строжайшей секретности сотрудники группы никогда не надевали свои награды, чтобы не раскрывать время и географию проведенных спецопераций.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Советский Союз имел тайных информаторов в англосаксонском разведывательном альянсе «Пять глаз».

Почетный президент ассоциации «Альфа» Сергей Гончаров рассказал о наличии подобных спецподразделений у западных стран.

Бойцы групп «Альфа» и «Вымпел» участвовали в операции по освобождению заложников в Беслане.