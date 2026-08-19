Минпросвещения: Доступность яслей в России выросла в 48 раз

Tекст: Алексей Дегтярёв

Обеспеченность детей местами в яслях за последние шесть лет увеличилась в России в 48 раз по сравнению с 2019 годом, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Там отметили, что ее удалось повысить благодаря реализации национального проекта «Демография».

По данным Федеральной государственной информационной системы доступности дошкольного образования, на 1 января 2019 года без мест в яслях оставались более 214 тыс. детей в 82 регионах.

На 1 августа 2026 года этот показатель составил всего 591 ребенка. Очередь сохраняется лишь в четырех субъектах: Дагестане, Якутии, Тыве и Бурятии.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев объяснял дефицит мест в яслях высокой мотивацией граждан к деторождению.

Минпросвещения решило подготовить обновление стандарта работы детских садов.

Президент Владимир Путин поручил проработать вопрос продления времени работы дошкольных учреждений.