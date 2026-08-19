Трамп приостановил введение пошлин против Канады

Трамп отложил введение пошлин США на канадские товары

Tекст: Мария Иванова

Президент США приостановил введение новых торговых пошлин против Канады, передает Sky News. Решение было принято после успешных переговоров по укреплению границы между странами.

«Мы достигли соглашения по границе, и пошлины пока вводиться не будут», – заявил Трамп. Ранее он угрожал ввести тарифы в размере 25% на канадские товары, если Оттава не примет меры по борьбе с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо подтвердил достижение договоренностей, отметив важность сохранения тесных экономических связей. Стороны договорились о совместных действиях по усилению пограничного контроля и борьбе с транснациональной преступностью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент США Дональд Трамп подписал прокламации о введении 50-процентных пошлин на канадские товары.

Накануне Bloomberg сообщало о тупике в двусторонних торговых переговорах.

В прошлом году Оттава и Вашингтон уже договаривались о тридцатидневной приостановке американских тарифов.