Disney подала иск против Трампа из-за угрозы свободе слова

Tекст: Мария Иванова

Американская корпорация Disney подала иск против президента США Дональда Трампа, передает Sky News. В компании заявили о беспрецедентной атаке на свободу слова со стороны главы государства.

«Мы не можем стоять в стороне, когда наши фундаментальные права подвергаются угрозе», – говорится в заявлении Disney. Представители корпорации отметили, что действия президента нарушают первую поправку к Конституции США, гарантирующую свободу слова.

Поводом для иска послужили заявления Дональда Трампа, в которых он критиковал политику компании. В Disney подчеркнули, что подобные высказывания создают атмосферу давления и препятствуют свободному выражению мнений.

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