Сыгравшего Электроника актера Торсуева госпитализировали

Семья сообщила о госпитализации исполнителя роли Электроника актера Торсуева

Tекст: Вера Басилая

Близкие артиста подтвердили факт его нахождения в медицинском учреждении, передает РИА «Новости». «Он в больнице, от комментариев отказываемся», – заявила представительница семьи.

Владимир Торсуев родился в Москве в 1966 году. Всесоюзную славу ему принесла детская роль в фильме «Приключения Электроника». В этой же картине снялся его брат-близнец Юрий, воплотивший на экране образ Сергея Сыроежкина.

Впоследствии актер продолжил творческую карьеру. Он принимал участие в создании таких проектов, как «Незнайка с нашего двора», «Русские братья», «Громозека» и сериал «Кодекс чести».

Весной Владимир Торсуев тепло отозвался о скончавшемся коллеге по фильму Василии Скромном.

В прошлом году братья-близнецы Торсуевы объявили себя генералами участвующего в спецоперации казачьего подразделения.