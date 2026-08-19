Социалистка Никсон разгромно победила на праймериз в штате Трампа

Социалистка Никсон обошла Виндмана на праймериз во Флориде

Tекст: Мария Иванова

Американский политик Энджи Никсон с огромным отрывом выиграла предварительные выборы в Сенат от штата Флорида, передает портал Axios.

Она обошла Алекса Виндмана с двузначным преимуществом, несмотря на колоссальную разницу в бюджетах. Избирательный фонд победительницы составил 975 тыс. долларов против 16,3 млн долларов у ее оппонента.

«Мы не могли бы выбрать лучшего кандидата», – заявил один из политических советников Дональда Трампа, комментируя триумф Никсон. Кандидат на пост губернатора от демократов Дэвид Джолли отверг социалистические идеи, однако назвал победительницу настоящим борцом за улучшение здравоохранения и образования.

Виндман потратил на телевизионную рекламу более двух млн долларов, тогда как расходы Никсон не превысили 60 тыс. долларов. Политтехнологи отмечают, что проигравший кандидат вел себя крайне высокомерно и полностью игнорировал соперницу. Успех Никсон объясняется многолетней работой с местными жителями и жестким противостоянием с губернатором Роном Десантисом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США счел угрозой распространение идей социализма в стране.

Кандидаты левого толка успешно выступают на выборах градоначальников по всей Америке.

Социологические опросы показывают резкий всплеск популярности социалистических идей среди граждан.