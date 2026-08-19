Поставки российского угля на индийский рынок рекордно выросли в июле

Россия в июле почти втрое увеличила экспорт угля в Индию

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет «Коммерсантъ», поставки коксующегося сырья выросли в три раза, достигнув 1,8 млн тонн, а энергетического – в 2,5 раза, до 1,82 млн тонн. По сравнению с июнем экспорт увеличился на 50% и 21% соответственно.

По итогам семи месяцев отгрузки энергетического угля выросли на 48%, составив 7,2 млн тонн. Это обеспечило стране четвертое место среди ключевых экспортеров после Индонезии, ЮАР и США. В июле Россия стала вторым поставщиком коксующегося угля, уступив лишь Австралии с объемом в 3,5 млн тонн.

Аналитики BigMint связывают рост доли российского энергетического угля с дисконтами и доступным фрахтом, что критично для индийских производителей цемента. При этом эксперты NEFT Research предупреждают о логистических сложностях. Ограниченная доступность южных портов вынуждает покупателей заранее искать альтернативные маршруты поставок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные угольные компании существенно нарастили отгрузку твердого топлива в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стабильный спрос со стороны Индии спровоцировал рост цен на сырье в западных портах России.

Первый вице-премьер Денис Мантуров заявил о продолжении поставок энергетического и коксующегося угля на индийский рынок.