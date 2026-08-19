Ракета SpaceX проделала 18-метровый кратер на Луне

НАСА опубликовало фотографии кратера после падения ракеты Falcon на Луну

Tекст: Мария Иванова

Орбитальный аппарат передал самые четкие изображения места удара, передает Associated Press. Верхняя ступень ракеты врезалась в поверхность Луны 5 августа после года дрейфа в космосе. Она запустила два частных посадочных модуля в 2025 году.

Ширина нового кратера составляет 18 метров, а глубина – менее трех метров. Вокруг воронки отчетливо видны темные и светлые лучи, напоминающие крылья бабочки. Они образованы выброшенным из-под поверхности материалом.

Фотографии сделали с высоты 96 километров спустя неделю после столкновения. Зонд пролетал над местом падения со скоростью около двух километров в секунду. Первым место крушения заснял южнокорейский аппарат Danuri.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разгонный блок американской ракеты Falcon 9 упал на поверхность Луны 5 августа.

Китайский космический аппарат Gande-101 заснял момент столкновения этого фрагмента со спутником Земли.

Позже южнокорейский зонд Danuri зафиксировал появление нового кратера на месте мощного удара.