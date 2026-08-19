ФСБ накрыла подпольную лабораторию по переработке золота в Екатеринбурге

ФСБ ликвидировала крупный канал поставки драгоценных металлов с Урала

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы задержали подозреваемых в создании нелегального производства, передает РИА «Новости». «В Московской и Свердловской областях вскрыта разработанная организованной группой лиц преступная схема по реализации находящихся в незаконном обороте драгоценных металлов», – говорится в сообщении ведомства.

Участники группы химическим способом извлекали ценные элементы из вторичного сырья. Готовую продукцию они переправляли в столицу и планировали сбывать покупателям.

Во время обысков оперативники обнаружили аффинированные гранулы на сумму более 13,3 млн рублей. Также было изъято свыше 800 килограммов исходных материалов. Против фигурантов возбудили уголовное дело о незаконном обороте драгоценностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году силовики обнаружили в Подмосковье подпольную лабораторию по незаконной переработке драгоценных металлов.

В июне полицейские пресекли в Якутии оборот незаконно добытого шлихового золота на 58 млн рублей.

Месяцем ранее российские власти продлили ограничения на экспорт отходов и лома драгметаллов до конца ноября.