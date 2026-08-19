  • Новость часаНанесен удар по управлению полиции в украинском Житомире
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    По Зеленскому в Киеве нанесли двойной удар
    Путин отчитал чиновников за прогулы занятий по подготовке кадров
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    Путин поручил принять программу восстановления поврежденных складских мощностей
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет
    Путин призвал использовать ИИ и роботизацию для решения проблемы дефицита кадров
    Путин задержал чиновников в Кремле для разговора после заседания
    19 августа 2026, 09:41 • Новости дня

    Полиция Берлина пообещала посольству России пресекать провокации на выборах

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкие правоохранители окажут содействие российским дипломатам для предотвращения деструктивных акций во время голосования на выборах в Государственную думу, заявило посольство России в Германии.

    Российское посольство в Германии заявило, что с полицией Берлина, с которой посольство тесно и плодотворно сотрудничает много лет, достигнута договоренность об оказании нам профессионального содействия, передает РИА «Новости».

    В диппредставительстве отметили, что правоохранительные органы Берлина готовы принять все необходимые меры по пресечению любых деструктивных акций.

    Ранее глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела Василий Пискарев предупреждал о подготовке провокаций. По его словам, иноагенты и экстремисты планируют проводить фейковые опросы 20 сентября у российских посольств.

    Выборы депутатов Госдумы девятого созыва пройдут с 18 по 20 сентября. Центральная избирательная комиссия сообщала, что голосование будет организовано более чем на 300 участках в 152 странах.

    Министерство иностранных дел России заявило о попытках недружественных стран сорвать сентябрьское голосование.

    Президент Владимир Путин потребовал жестко пресекать организованные из-за рубежа предвыборные провокации.

    18 августа 2026, 20:33 • Новости дня
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    Посольство потребовало прокуратуру Берлина расследовать слова журналиста FAZ о русских
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дипломатическое представительство России в Германии потребовало дать правовую оценку высказываниям корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности содействия в убийстве русских.

    Посольство России в ФРГ направило обращение в местную прокуратуру с просьбой проверить слова корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса о возможности «содействия в убийстве русских». Дипломаты просят оценить его высказывания на предмет призывов к противоправным действиям и разжигания ненависти, передает ТАСС.

    «Посольство направило обращение в прокуратуру Берлина с просьбой дать правовую оценку о наличии в высказываниях германского журналиста признаков состава преступлений», – говорится в заявлении дипмиссии в Telegram-канале. В ведомстве подчеркнули, что журналист не принес публичных извинений и не попытался дезавуировать сказанное.

    Представители посольства считают, что формулировки Мартенса носили осознанный и преднамеренный характер. Российская сторона оставила за собой право использовать доступные правовые механизмы в соответствии с национальным законодательством.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские правоохранительные органы возбудили уголовное дело против корреспондента Frankfurter Allgemeine Zeitung Михаэля Мартенса.

    Ранее дипломатическое представительство России в Берлине раскритиковало высказывания немецкого репортера об уничтожении российских граждан.

    В то же время жители Германии опубликовали петицию с требованием уволить этого журналиста.

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    19 августа 2026, 17:54 • Новости дня
    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге

    Здание бывшего генконсульства Румынии в Петербурге предложили Азербайджану

    Азербайджану предложили занять бывшее консульство Румынии в Петербурге
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Освободившиеся после недавнего закрытия румынской дипмиссии в Петербурге помещения могут передать азербайджанским представителям. Об этом сообщил генеральный директор предприятия по обслуживанию иностранных представительств «Инпредсервис» Владимир Запевалов.

    Азербайджанским дипломатам направили официальное предложение занять помещения бывшего генконсульства Румынии в Петербурге. Оно закрылось в городе на Неве месяц назад, передает «Интерфакс»

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Россия объявила о закрытии генерального консульства Румынии в Петербурге.

    Месяцем ранее румынские власти прекратили работу российского дипломатического представительства в Констанце. В прошлом году Российский информационно-культурный центр в Баку освободил занимаемое помещение по требованию МИД Азербайджана.

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    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    19 августа 2026, 18:48 • Новости дня
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    Мединский оценил вероятность возобновления переговоров в Стамбуле
    @ Pavel Kashaev/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Помощник президента России Владимир Мединский высказался о вероятности продолжения контактов в турецком Стамбуле по украинскому урегулированию.

    Глава российской делегации предпочел не давать однозначных прогнозов относительно будущих встреч, передает ТАСС.

    Отвечая на соответствующий вопрос представителей телеграм-канала «Юнашев Live», руководитель переговорной группы ограничился весьма краткой репликой.

    «Время покажет», – отметил государственный деятель в своем комментарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году руководитель российской делегации Владимир Мединский заявил о готовности Москвы к возобновлению стамбульских переговоров.

    В феврале текущего года представители России и Украины провели очередную встречу в Женеве. Помощник президента охарактеризовал эти консультации тяжелыми и деловыми.

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    18 августа 2026, 21:50 • Новости дня
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    Религиовед Лункин: Обретение мощей Дмитрия Донского – знак Божьего участия в наших делах
    @ Виктор Васнецов

    Tекст: Олег Исайченко

    Обретение мощей Дмитрия Донского есть чудо и промысел Божий, что особенно значимо в важные моменты истории страны. Это событие остро резонирует с происходящим на Украине: если России святые дают ясный знак Божьего участия в наших делах, то Украина выбрала агрессивное язычество, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия, сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.

    «Обретение мощей святого – это всегда чудо для верующих. В Церкви подобное воспринимают как подтверждение связи людей с Богом и символическое воплощение той поддержки, которая оказывается человеку свыше. Сам Дмитрий Донской же представляет собой фигуру поистине исторического масштаба», – сказал религиовед Роман Лункин.

    «Он, как и Александр Невский, является одним из первых больших полководцев России. Благодаря нему была одержана великая победа в Куликовской битве, что заложило основу будущего величия нашего государства. Эпоха его правления подарила стране духовное единение и невиданное сплочение, без которых и сегодня невозможно представить общество РФ», – добавляет он.

    «В религиозном смысле такое случайное якобы нахождение святых мощей князя является промыслом Божиим, который проявляется в определенные моменты развития страны и общества. Это ясный знак Божьего участия в наших делах через святого. Само воспоминание о фигуре Дмитрия Донского заставляет внутренне сконцентрироваться для защиты своего государства, своей семьи», – подчеркивает собеседник.

    «Очевидно, что в контексте специальной военной операции все эти отсылки к прошлым проявлениям русского духа и характера воспринимаются чрезвычайно обостренно: все преломляется сквозь призму сегодняшнего дня. Но это именно то, что и делала церковь во все времена: для нее все святые есть живые деятели современности, с которыми мы ведем прямой диалог в форме молитвы», – объясняет эксперт.

    «При этом на фоне прославления украинскими властями сомнительных личностей, это историческое событие еще глубже подчеркивает трагичность разделения двух частей Святой Руси. Скорее всего, это с болью переживают и сами святые, наблюдающие за нами с небес», – рассуждает он.

    «Об этом ценностном расколе не раз говорил и патриарх Кирилл. Это расхождение пути следования русской православной традиции и традиционному христианскому мировоззрению с дорогой агрессивного националистического язычества, где вместо святых – кости нацистов, а вместо литургии – факельные шествия», – акцентирует собеседник.

    «На Украине храмы превращают в пантеоны, будто пытаясь трансформировать Русь в языческое пространство. Фактически, новое иго угрожает тем, кто подчинится этим притязаниям языческого бога войны. В то же время Дмитрий Донской будто напоминает нам, что это иго можно сбросить будучи солидарным и духовным обществом», – резюмирует Лункин.

    Ранее в Архангельском соборе Московского Кремля обнаружили останки великого князя Дмитрия Донского. Прах исторического деятеля был найден во время противоаварийных работ, необходимость которых возникла из-за проседания плит пола и угрозы повреждения надгробий над захоронениями.

    При осмотре саркофага Дмитрия Донского специалисты обнаружили на его крышке две поперечные трещины. Существовала опасность, что центральная часть крышки обрушится внутрь и повредит или разрушит останки. Благодаря проведенным с особой осторожностью работам останки князя, причисленного к лику святых, удалось сохранить.

    На этом фоне на Украине состоялась церемония перезахоронения Евгения Коновальца, одного из руководителей Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России). В мероприятии также приняли участие боевики «Азова» (признан экстремистской организацией и запрещен в России), которые приложили стяги своих подразделений к останкам Коновальца.

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    19 августа 2026, 15:33 • Новости дня
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    Путин оценил динамику экономики России как «скромную, но позитивную»
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин охарактеризовал текущее развитие отечественной экономики как сдержанное, но имеющее устойчивый положительный вектор благодаря увеличению валового внутреннего продукта.

    Путин оценил темпы развития национальной экономики, опираясь на свежие статистические данные. Выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, он отметил определенные успехи в этой макроэкономической сфере, передает ТАСС.

    «Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», – сказал Владимир Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент России назвал внутренний спрос ключевым фактором увеличения ВВП. В июне глава государства рассказал о росте валового внутреннего продукта на 1,3% по итогам апреля.

    Месяцем ранее российский лидер отметил положительный результат принятых правительством мер поддержки экономики.

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    18 августа 2026, 20:02 • Новости дня
    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников

    Учитель Пратусевич объяснил особенности учебной нагрузки первоклассников

    Учитель: Новые нормативы Минпросвещения не уменьшат нагрузку первоклассников
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Новые нормативы Минпросвещения по учебной нагрузке для школьников не содержат принципиально новых требований: предусмотренный для первоклассников постепенный переход к полной нагрузке уже давно закреплен в санитарных нормах, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич. По его мнению, нововведения скорее уточняют действующие правила, чем меняют их.

    Минпросвещения издало новые методические рекомендации, которые определяют допустимую учебную нагрузку по классам. Для первоклассников в сентябре и октябре предусмотрено не более трех уроков по 35 минут, в ноябре и декабре до четырех уроков по 35 минут, а с января по май до четырех уроков по 40 минут, при этом раз в неделю допускается пятый урок физкультуры. Для 2–4 классов установлен максимум в пять уроков, для 5–6 классов шесть, для 7–11 классов семь.

    «В этих нормах ничего нового нет. У нас всегда первая четверть в первом классе была адаптационным периодом с уменьшением количеством уроков. Это всегда было прописано в санитарных нормах для школ», – говорит Пратусевич.

    Он напоминает, что адаптационный период первоклассников закреплен сразу в двух действующих санитарных документах – санитарных правилах и гигиенических нормативах (СанПиН). Они предусматривают постепенное, «ступенчатое» вхождение ребенка в учебу: в начале года уроки короче, по 35 минут, и их всего три в день, а к концу года нагрузка плавно возрастает до четырех уроков по 40 минут. В первом классе учатся только пять дней в неделю и только в первую смену, с обязательной динамической паузой в середине дня и дополнительными недельными каникулами зимой. Обе нормы обязательны для всех школ, поэтому смягчать их по своему усмотрению учебное заведение не вправе.

    «Как правило, уже со второй четверти школы выходят на стандартный 21 час в неделю. Норма об отсутствии домашних заданий и отметок в первом классе тоже не новая. Она была 15 лет назад, потом исчезла и теперь вернулась. Больших проблем я в этом не вижу», – заключил Пратусевич.

    Ранее Минпросвещения отменило домашние задания для первоклассников с начала нового учебного года. Согласно приказу ведомства от октября 2025 года, из учебного плана исключено требование о домашней работе продолжительностью до одного часа, и с 1 сентября 2026 года обучение в первых классах проходит без нее.

    Кроме того, министерство установило продолжительность уроков для младших школьников, ограничив занятия 35 минутами в первом полугодии и 40 минутами во втором. Для учеников со 2 по 11 класс стандартная длительность урока составляет 45 минут, а для детей с ограниченными возможностями здоровья 40 минут. Также ведомство отменило оценки за поведение в первом классе.

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    19 августа 2026, 15:43 • Новости дня
    Путин заявил о росте инвестиций в основной капитал России на 40% за пять лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Инвестиции в основной капитал в России за пять лет увеличились более чем на 40% благодаря крупным экспортно-ориентированным проектам, сообщил глава государства Владимир Путин.

    Рост вложений в основной капитал в России в период с 2019 по 2024 год превысил 40%. Об этом сообщил президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, передает РИА «Новости».

    «Теперь к условиям экономического роста. Основное здесь – это повышение инвестиционной активности. С 2019 по 2024 год вложения в основной капитал в России прибавили свыше 40%», – заявил глава государства.

    По словам президента, таких показателей удалось достичь во многом благодаря реализации масштабных проектов в инфраструктуре и промышленности. Он отметил, что эти инициативы в основном ориентированы на экспортные поставки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле президент Владимир Путин назвал запуск нового инвестиционного цикла важнейшей задачей.

    В июне глава государства указал на необходимость старта такого этапа после завершения крупных проектов. Ранее российский лидер отметил активное увеличение частных капиталовложений внутри страны.

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    18 августа 2026, 21:05 • Новости дня
    Путин заявил об укреплении отношений России и Мьянмы

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном заявил об укреплении двусторонних отношений.

    Президент России Владимир Путин и президент Мьянмы Мин Аун Хлайн встретились во вторник для обсуждения межгосударственного взаимодействия, передает РИА «Новости».

    По итогам беседы российский лидер отметил позитивную динамику развития контактов.

    «Главное в том, что российско-мьянманские отношения продолжают поступательно укрепляться, наполняются новым конкретным содержанием», – сказал глава российского государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в Кремле начались переговоры президентов России и Мьянмы.

    В ходе встречи российский лидер высоко оценил уровень взаимодействия между двумя странами.

    Премьер-министр Михаил Мишустин объявил о старте реализации проекта атомной электростанции малой мощности.

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    18 августа 2026, 22:31 • Новости дня
    Финский политик назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Политик Мема назвал перевооружение Германии и Польши тревожным сигналом

    Tекст: Вера Басилая

    Милитаризация, предпринимаемая властями Польши и Германии, является тревожным звонком для тех, кто знает историю, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    По словам Мема, Германия и Польша вкладывают значительные средства в перевооружение, что, действительно, является тревожным звонком для всех, кто хоть немного знает историю, передает РИА «Новости».

    Мема заявил, что подобное перевооружение подпитывается беспочвенной антироссийской риторикой, что создает очень опасную смесь.

    Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что НАТО провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений за счет наращивания своих военных бюджетов. Глава государства подчеркивал, что западные элиты используют лживые заявления об угрозе со стороны России для выкачивания денег из налогоплательщиков и оправдания собственных экономических ошибок.

    До этого Мема обвинил страны Евросоюза в использовании образа врага для оправдания масштабного перевооружения.

    Ранее Мема назвал закупку Берлином американских ракет «Томагавк» шагом к эскалации конфликта с Москвой.

    Российские дипломаты в Вене осудили курс властей Германии на ремилитаризацию из-за нелицеприятных исторических ассоциаций.

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    19 августа 2026, 10:33 • Новости дня
    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен

    Косачев осудил планы построить супермаркет на месте концлагеря Маутхаузен в Австрии

    Tекст: Вера Басилая

    Европейские государства целенаправленно стирают память о Второй мировой войне, планируя возвести торговый объект на территории бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

    Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев прокомментировал намерения создать супермаркет на месте бывшего филиала концлагеря Маутхаузен в Австрии, передает РИА «Новости».

    По его словам, в Европейском союзе не осталось стран, которые бы на государственном уровне сражались против гитлеровской Германии.

    «Решение укладывается в общеевропейскую логику зачищения исторической памяти, связанной со Второй мировой войной», – подчеркнул сенатор. Он добавил, что после выхода Британии из ЕС европейские государства были либо союзниками нацистов, либо отметились коллаборационизмом, поэтому вспоминать об этом и передавать правду новым поколениям им не хочется.

    В бывшем женском лагере с сентября 1944 года по апрель 1945 года находились около 400 женщин и девочек. Узниц принуждали трудиться на заводе боеприпасов в Хиртенберге, а после ликвидации лагеря их отправили пешком в Маутхаузен, где многие погибли.

    В австрийском Леоберсдорфе на территории бывшего женского филиала концлагеря Маутхаузен запланировали возвести продуктовый магазин, против чего уже выступил Международный комитет Маутхаузена, потребовав прекратить работы.

    Ранее руководство Международного комитета Маутхаузена отказалось приглашать представителей России на памятные церемонии.

    Глава МИД Сергей Лавров отметил широкий размах попыток пересмотра истории Второй мировой войны в Европе.

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    19 августа 2026, 08:55 • Новости дня
    Захарова сравнила с ритуалом протест Японии из-за поездки Путина на Итуруп

    Tекст: Вера Басилая

    Недовольство Токио визитом российского лидера на Курилы лишено содержательного смысла и похоже на ритуал, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала реакцию японской стороны на посещение президентом Владимиром Путиным острова Итуруп, передает радио Sputnik. По ее словам, действия Токио не несут в себе реального значения.

    «В слове «протест» есть какая-то суть, есть и по форме, и по содержанию некое наполнение. А здесь – это ритуал. Условно говоря, пять раз сделать круг, нужно три раза прокукарекать, нужно один раз встать на стол и спрыгнуть с него», – заявила дипломат. Захарова добавила, что территориальная проблема искусственно навязана жителям Японии.

    Москва неоднократно подчеркивала, что суверенитет России над Южными Курилами, вошедшими в состав СССР после Второй мировой войны, сомнению не подлежит.

    МИД Японии выразил протест из-за поездки Владимира Путина на остров Итуруп.

    Мария Захарова назвала реакцию японского премьер-министра абсолютно неприемлемой.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров раскритиковал заявления властей Японии.

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    19 августа 2026, 14:58 • Новости дня
    ФТС сообщила о рекордном пассажиропотоке на Верхнем Ларсе

    Пассажиропоток через Верхний Ларс превысил рекордные 20 тыс. человек за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    За сутки границу России и Грузии пересекло рекордное число людей, что сопровождается небывалым скоплением легковых автомобилей на фоне растущего туристического потока, отметили в ФТС.

    Пассажиропоток в пункте пропуска Верхний Ларс достиг рекордного значения, превысив 20 тыс. человек за сутки, сообщает Федеральная таможенная служба РФ (ФТС) в своем официальном канале в Мах.

    Высокая интенсивность турпотока сопровождается «рекордным количеством легкового транспорта», подчеркнули в ведомстве.

    Подобная динамика сохраняется уже несколько дней. Так, 15 и 16 августа границу пересекали более 19 тыс. человек ежесуточно. В связи с высокой загруженностью граждан просят учитывать дорожную обстановку при поездках в Грузию и обратно, соблюдать правила дорожного движения и быть готовыми к увеличению времени в пути.

    Таможенная и пограничная службы принимают все меры для беспрепятственного проезда автомобилей. Для увеличения пропускной способности были усилены смены и привлечены дополнительные сотрудники, что позволяет оперативно оформлять транспорт.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого года проезд грузовых автомобилей через пункт «Верхний Ларс» остановили из-за непогоды.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин отметил успешное применение цифровой системы электронной очереди на этом КПП.

    До этого вице-премьер Алексей Оверчук поручил принять меры для ускоренного пропуска зерновых грузовиков в Армению.

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    19 августа 2026, 15:55 • Новости дня
    Путин потребовал сбалансировать финансовое положение нуждающихся в поддержке регионов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Владимир Путин поручил правительству составить список регионов, нуждающихся в поддержке, и разработать механизмы для улучшения их финансового положения.

    Такое заявление глава государства сделал на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам в Кремле, которое было посвящено реализации плана структурных изменений в российской экономике до 2030 года, передает РИА «Новости».

    «Прошу правительство определить перечень таких субъектов федерации, предложить набор механизмов, чтобы сбалансировать их финансовое положение. А также совместно с регионами подготовить и утвердить программы их финансово-экономического оздоровления, рассчитанные на срок до пяти лет», – сказал Путин.

    Президент также отметил, что члены правительства страны должны активнее сотрудничать с регионами.

    «Подчеркну, каждый министр, каждый вице-премьер должен предметно сотрудничать с регионами, разбираться с проблемными вопросами на местах, где отдельные направления пока проседают», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне пресс-служба Кремля анонсировала заседание по вопросам структурных изменений в экономике.

    В июле глава государства отметил инициативы по поддержке бюджетов субъектов страны. А весной Министерство финансов предложило перенести срок погашения части задолженности регионов на 2030 год.

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    19 августа 2026, 14:15 • Новости дня
    Канцлер ФРГ Мерц осудил призыв израильского министра к массовым убийствам в Газе

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава немецкого правительства Фридрих Мерц выразил возмущение высказываниями министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира, предложившего ежедневно совершать десятки точечных ликвидаций в секторе Газа.

    Официальный Берлин отреагировал на резонансные заявления руководства Израиля, передает РИА «Новости» со сылкой на Reuters.

    «Канцлер Германии Фридрих Мерц решительно осуждает бесчеловечные высказывания министра национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира», – сообщил представитель немецкого кабинета министров.

    Ранее газета Financial Times написала об участии Бен-Гвира в подкасте с бывшим заложником ХАМАС. В ходе беседы израильский министр заявил о необходимости проведения военными от 30 до 40 точечных ликвидаций в секторе Газа за одну ночь. Он также выразил мнение, что некоторые жители Газы не заслуживают права на жизнь.

    Издание Politico отметило, что после этого инцидента депутаты Бундестага потребовали от Евросоюза ввести санкционные ограничения против Бен-Гвира. Вице-канцлер и министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль поддержал инициативу парламентариев и подверг жесткой критике поведение израильского политика.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильский министр Итамар Бен-Гвир призвал ежедневно уничтожать десятки палестинцев в секторе Газа.

    Накануне Еврокомиссия потребовала от властей Израиля обеспечить безопасность гражданского населения. Ранее МИД Швеции обратился к руководству Евросоюза с требованием ввести персональные санкции против Бен-Гвира.

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    19 августа 2026, 18:13 • Новости дня
    Минфин предложил поддержать приграничные регионы России

    Силуанов предложил принять дополнительные меры поддержки приграничья

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов выступает за оказание финансовой помощи приграничным территориям, которым приходится нести непредвиденные траты. Об этом сообщил глава ведомства Антон Силуанов на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

    «Предлагаем также принять решение по поддержке приграничных регионов, которым приходится нести сегодня дополнительные расходы, связанные с реагированием на текущую ситуацию», – подчеркнул руководитель министерства, передает ТАСС.

    Сейчас идет подготовка региональных бюджетов на предстоящие три года. Ведомство продолжит работать с субъектами для обеспечения устойчивости их финансов и выполнения всех обязательств. Кроме того, планируется подготовить меры по ограничению дефицита бюджетов в регионах с высокой долговой нагрузкой.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце прошлого месяца правительство направило полтора миллиарда рублей на компенсацию расходов предприятий в приграничных областях.

    Немногим ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил об особом контроле руководства страны за ситуацией в этих субъектах. До этого президент России Владимир Путин поручил проанализировать меры поддержки жителей приграничья.

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