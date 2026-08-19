Ученые спрогнозировали сохранение возмущенной геомагнитной обстановки

В ИКИ РАН спрогнозировали сохранение возмущенной геомагнитной обстановки

Tекст: Мария Иванова

Геомагнитная обстановка после начавшейся во вторник бури остается возмущенной и сохранится такой, скорее всего, до пятницы, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Основным фактором, воздействующим на магнитное поле Земли, является повышенная скорость солнечного ветра, которая находится на уровне около 600 километров в секунду, что примерно на 50% выше нормы.

По данным специалистов, для бури сильного уровня этого недостаточно, но на события уровня G1 по итогам прошедших суток хватило. Признаков спада геомагнитной активности пока не видно. Отдельные всплески возмущений могут наблюдаться еще двое-трое суток, но текущий слабый уровень они, скорее всего, не перейдут.

Одновременно наблюдается умеренный рост числа вспышек на восточном краю, где с обратной стороны Солнца выходит новая группа пятен. Сами пятна пока не видны с Земли, но снимки уже поступили с аппарата Solar Orbiter. Повлиять на Землю с текущей позиции они не смогут, а до зоны эффективного воздействия им предстоит перемещаться еще пять дней. На 19 августа 2026 года вероятность сильных вспышек составляет около 40%, а магнитных бурь – около 86%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне слабая геомагнитная буря накрыла планету вопреки прогнозам экспертов.

В конце июля ученые зафиксировали очередное возмущение магнитосферы минимального уровня.