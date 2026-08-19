Роботы-гуманоиды устроили зрелищный бой в октагоне в Пекине

Человекоподобные роботы провели поединок на Всемирной конференции в Китае

Tекст: Мария Иванова

Посетители выставки в Пекине стали свидетелями необычного зрелища: машины выходили на специально оборудованную площадку и обменивались ударами, передает ТАСС.

В поединке участвовали полноразмерные роботы от компании EngineAI.

На площадке, в частности, был представлен гуманоид T800. Эта модель специально предназначена для выполнения сложных физических действий и динамичных движений. Во время демонстрации роботы активно перемещались по октагону, принимали боевые стойки и наносили удары руками и ногами.

За происходящим с интересом наблюдали зрители, многие из которых снимали бой на смартфоны. Всемирная конференция роботов проходит в Пекине с 19 по 23 августа. На мероприятии более 300 компаний представили свыше 3 тыс. экспонатов, включая системы на базе искусственного интеллекта и экзоскелеты.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Пекина запланировали проведение всемирных игр человекоподобных роботов с 22 по 26 августа.

На этой неделе китайская компания Unitree представила андроида-рекордсмена по прыжкам в высоту и бегу.

В апреле сотни антропоморфных машин вышли на старт массового полумарафона в китайской столице.