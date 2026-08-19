ЦБ: Все операции с цифровым рублем для россиян будут бесплатными

Tекст: Дарья Григоренко

Доступ к новой форме валюты будет открыт через мобильные приложения системно значимых банков, где появится специальная кнопка, передает РИА «Новости».

«Для граждан не будет никаких комиссий, все операции бесплатные», – заявила Бакина. Она подчеркнула, что для бизнеса комиссии окажутся минимальными в сравнении с текущими банковскими тарифами за аналогичные услуги.

Системно значимыми банками в России признаны Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк и ряд других кредитных организаций. Кроме того, доступ к цифровому рублю должны обеспечить банки, значимые на рынке платежных услуг, среди которых «Россия», «Санкт-Петербург», «Яндекс банк» и «Озон банк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, россияне с 1 сентября получат возможность открытия кошелька цифрового рубля в мобильных приложениях крупнейших банков.

Все системно значимые кредитные организации страны подготовились к работе с новой формой национальной валюты.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина опровергла слухи о принудительном переводе зарплат и пенсий в цифровые рубли.