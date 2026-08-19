Макрон легализовал эвтаназию во Франции

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Президент республики утвердил этот закон», – сообщил официальный вестник Journal Officiel, передает РИА «Новости».

Новые правила предоставляют право на добровольный уход из жизни людям, находящимся на поздней стадии тяжелого и неизлечимого заболевания. Воспользоваться процедурой смогут пациенты, чьи страдания не поддаются терапии или становятся невыносимыми при прекращении лечения.

Просить о медицинском вмешательстве для ухода из жизни разрешено только совершеннолетним. При этом обязательным условием является наличие гражданства Франции или статус постоянного законного резидента страны. Инициативу ранее одобрили парламент и конституционный совет государства.

Ранее эвтаназию для безнадежно больных пациентов разрешили в американском штате Нью-Йорк.

До этого Национальное собрание Франции приняло закон о легализации смертельных инъекций для тяжелобольных пациентов.