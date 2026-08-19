В Китае оценили шансы реалистичных роботов заменить любовных партнеров

Разработчик роботов исключил скорую замену романтических партнеров машинами

Tекст: Мария Иванова

Развитие технологий не означает скорого вытеснения людей из сферы романтических отношений, передает РИА «Новости».

Основатель и генеральный директор китайской компании HokMind Сунь Няньнянь отметила, что до замены партнеров машинами еще очень далеко. По ее словам, роботы призваны взять на себя монотонные задачи, освободив время человека.

«Затем робот превращает распознанную информацию в мимику и речь, генерируя соответствующие выражения лица и ответы в режиме реального времени, это полноценная мультимодальная система взаимодействия», – сказала Сунь Няньнянь, описывая работу представленных на выставке в Пекине моделей. Кожа этих андроидов выполнена из платинового силикона и тактильно напоминает человеческую.

Гендиректор HokMind подчеркнула, что компания сознательно не развивает функции, направленные на удовлетворение исключительно мужских потребностей. Главная цель создания роботов – дать людям возможность наслаждаться жизнью, оставив скучную работу машинам. Выставка робототехники проходит в Пекине с 19 по 23 августа, на ней представлено более трех тысяч экспонатов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пекинский стадион «Ледяная лента» примет масштабный турнир среди андроидов.

Китайская компания Unitree представила способного прыгать на два метра в высоту гуманоида.

Глава этой корпорации Ван Синсин спрогнозировал рост глобальных поставок человекоподобных машин до десятков тысяч единиц.