Роскосмос сообщил о подготовке первого космонавта Мьянмы

Tекст: Дарья Григоренко

Отечественные эксперты займутся реализацией масштабной космической программы для азиатского государства, передает РИА «Новости».

«Роскосмос проведет первичный отбор и подготовку мьянманских космонавтов по российским стандартам», – сообщили в пресс-службе госкорпорации.

Соответствующие договоренности были достигнуты после переговоров президента России Владимира Путина с главой Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и представитель космического агентства Мьянмы Со Мьинт Маун подписали меморандум о сотрудничестве. Документ охватывает сферы спутниковой навигации, пилотируемой космонавтики и предупреждения об опасных ситуациях на орбите. Кроме того, контракты предусматривают создание на территории республики системы поиска и спасания КОСПАС-САРСАТ.

Специалисты МГТУ имени Баумана уже приступили к сборке первого мьянманского студенческого спутника. Баканов отметил, что для отечественной отрасли большая честь выступать партнером в столь значимом проекте. В Мьянме также начинает работу наземная станция Российских космических систем, а квота на обучение иностранных студентов в вузах РФ значительно расширена.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в Москве стартовали переговоры президентов России и Мьянмы.

В ходе встречи Владимир Путин назвал отношения двух стран особо доверительными.

Весной государства договорились о совместном создании студенческих наноспутников.