Эксперты с высокой вероятностью спрогнозировали магнитную бурю в среду

Магнитная буря ожидается в среду с вероятностью в 56% и может продолжиться в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Геомагнитная обстановка остается нестабильной.
В течение минувшего вторника два раза возмущения геомагнитного поля достигали уровня магнитной бури. Слабая буря G1 зафиксирована в период с шести до девяти часов утра по московскому времени. Вечером интенсивность слегка превысила слабый уровень, но до средней бури не дотянула.
Прогноз на среду сохраняет магнитосферу Земли в диапазоне слабых возмущений. Специалисты поддерживают идею о том, что причиной нынешней волны стал более быстрый, чем обычно, солнечный ветер из корональной дыры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне планету накрыла третья за текущий месяц слабая геомагнитная буря.
В начале августа облако солнечной плазмы спровоцировало первые возмущения магнитосферы.