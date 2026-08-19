Эксперты с высокой вероятностью спрогнозировали магнитную бурю в среду

Синоптик Леус сообщил о магнитной буре в среду с вероятностью 56%

Tекст: Мария Иванова

Магнитная буря ожидается в среду с вероятностью в 56% и может продолжиться в четверг, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Геомагнитная обстановка остается нестабильной.

В течение минувшего вторника два раза возмущения геомагнитного поля достигали уровня магнитной бури. Слабая буря G1 зафиксирована в период с шести до девяти часов утра по московскому времени. Вечером интенсивность слегка превысила слабый уровень, но до средней бури не дотянула.

Прогноз на среду сохраняет магнитосферу Земли в диапазоне слабых возмущений. Специалисты поддерживают идею о том, что причиной нынешней волны стал более быстрый, чем обычно, солнечный ветер из корональной дыры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне планету накрыла третья за текущий месяц слабая геомагнитная буря.

В начале августа облако солнечной плазмы спровоцировало первые возмущения магнитосферы.