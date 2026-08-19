Назван самый сложный школьный предмет для младших классов

Математика получила наивысший балл трудности для школьников по шкале СанПиН

Tекст: Вера Басилая

Согласно шкале трудности учебных предметов СанПиН, наивысшую оценку получила математика, передает РИА «Новости».

Для учеников первых-четвертых классов этот предмет оценили на восемь баллов. Вторую строчку рейтинга разделили русский и иностранные языки, набравшие по семь баллов.

Информатика и окружающий мир получили по шесть баллов. Литературное чтение эксперты оценили на пять баллов.

Самой легкой дисциплиной оказалась физическая культура, заработавшая всего один балл. Уроки технологии набрали два балла, а изобразительное искусство и музыка получили по три балла.

Накануне Минпросвещения издало новые методические рекомендации по допустимой учебной нагрузке для школьников.

Ранее ведомство утвердило математику в качестве обязательного предмета для изучения в начальных классах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин отметил рост популярности профильного экзамена по математике среди старшеклассников.