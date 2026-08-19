Умер британский режиссер Джон Ирвин

Tекст: Мария Иванова

Британский режиссер Джон Ирвин скончался 11 августа в возрасте 86 лет, передает РИА «Новости». Информацию о смерти постановщика подтвердили его продюсеры.

«Джон Ирвин умер 11 августа. Ему было 86 лет. Его продюсеры подтвердили, что он умер в доме жены своего брата в Великобритании», – говорится в сообщении издания Variety.

За свою долгую карьеру Ирвин создал более 30 кинокартин и трижды становился номинантом на престижную премию BAFTA.

В последние годы жизни режиссер трудился над новым монтажом политического триллера «Пистолет Манделы». У Ирвина остались трое детей и двое внуков.

Джон Ирвин родился в Ньюкасле в 1940 году, а в конце 1950-х годов окончил Лондонскую киношколу. Свой творческий путь он начал с документального кино в 1960-е годы. В 1970-х Ирвин перешел на телевидение, где получил широкую известность благодаря экранизации романа Джона ле Карре «Шпион, выйди вон!».

В 1980-1990-е годы режиссер работал в Голливуде, снимая таких звезд, как Арнольд Шварценеггер, Патрик Суэйзи и Ума Турман.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа скончалась британская актриса Шерил Холл.

В июне в возрасте 93 лет умер британский актер театра и кино Патрик Годфри.