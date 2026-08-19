Мошенники перешли на массовую вербовку подростков для диверсий

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Сегодня фактически сформировалась инфраструктура дистанционного воздействия на людей, ее условно можно назвать кол-центром, хотя контакт может идти через телефон, мессенджеры или соцсети», – сказал эксперт ТАСС.

По его словам, преступники используют отработанные технологии для поиска уязвимостей и склонения жертвы к терроризму.

Общение часто начинается с безобидного флирта или дружеской переписки. Затем жертву просят прислать геолокацию или фотографию, после чего в ход идут угрозы и ложные обвинения. Под давлением несовершеннолетних заставляют выполнять опасные противоправные задания.

Статистика государственных органов подтверждает масштаб угрозы. По данным аппарата Совета безопасности РФ, за первые шесть месяцев 2026 года число совершивших террористические преступления подростков выросло в 2,2 раза и достигло 196 человек.

В 2025 году Генпрокуратура также фиксировала двукратный рост подобных случаев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет зафиксировал рост случаев вовлечения подростков в преступную деятельность через поддельные аккаунты.

В конце июля завербованный через мессенджер юноша из-за угроз устроил пожар на станции техобслуживания.

Немногим ранее правоохранители направили в суд уголовное дело в отношении несовершеннолетнего жителя Новой Москвы за поджог железнодорожного шкафа.