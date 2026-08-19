Тела двоих погибших в Китае моряков решили отправить в Россию

Tекст: Алексей Дегтярёв

«В настоящее время ожидается доставка тел погибших моряков на родину для проведения необходимой экспертизы и дальнейшего расследования», – сообщили в профсоюзе РИА «Новости».

Профсоюз выясняет причины трагедии на судне, приписанном к порту Малокурильское на острове Шикотан. Известно, что корабль находился на ремонте в КНР. Всего при невыясненных обстоятельствах погибли четыре человека.

Супруга одного из погибших сообщила, что ее муж мог скончаться от жары, так как температура снаружи достигала плюс 42 градусов. Полиция передала информацию в СК России.

Представитель компании назвал инцидент несчастным случаем и предлагал кремацию без вскрытия, однако родственники ответили отказом.

В 2025 году у берегов Китая после столкновения судов пропали два члена экипажа.

В апреле того же года российский моряк скончался после пожара на судне Crystal Asia.

В августе 2024 года двое граждан России погибли на борту грузового судна в Турции.