Трибуна со зрителями рухнула перед шоу во французском замке

При обрушении трибуны в замке на северо-западе Франции пострадали 16 человек

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел перед началом светозвукового шоу в замке Бьенассис, расположенном в коммуне Эрки, передает РИА «Новости».

«Перед самым началом светозвукового спектакля в замке Бьенассис в Эрки... обвалилась трибуна под зрителями, которые садились по своим местам. Префектура Кот-д'Армор сообщает о 16 пострадавших, включая пять человек, которые были госпитализированы», – отмечает местная радиостанция Ici.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года в Каннах из-за частичного обрушения пола эвакуировали гостей вечеринки кинофестиваля.

В том же месяце десятки беспилотников упали в воду рядом со зрителями светового шоу в Сиднее.