Запасы газа в трех странах Евросоюза упали до исторических минимумов

Запасы газа в Европе упали до исторического минимума

Tекст: Мария Иванова

Запасы газа в подземных хранилищах Германии, Нидерландов и Хорватии снизились до минимальных значений, передает РИА «Новости».

По состоянию на 16 августа заполненность ПХГ в ФРГ составила 49,91%, а в Нидерландах – 41,81%. Эти показатели стали самыми низкими за всю историю наблюдений с 2011 года.

В Хорватии запасы достигли 64,28%, что является антирекордом с 2014 года. Во Франции уровень заполненности составил 63,67%, обновив минимум с 2017 года. В Бельгии, Латвии и Словакии в хранилища закачано менее 50% газа, что соответствует показателям 2018 года.

Позитивная динамика наблюдается лишь в Дании, Венгрии и Польше, где запасы превысили прошлогодние уровни. Общая заполненность ПХГ в Европе находится на исторически минимальном уровне – 61,11%. Еврокомиссия ранее решила снизить требуемый уровень заполнения хранилищ к зиме с 90% до 80% на фоне опасений за перебои с поставками.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине августа уровень запасов топлива в европейских подземных хранилищах достиг минимальных значений с 2011 года.

Компания «Газпром» предупредила об угрозе стабильному энергоснабжению региона будущей зимой из-за дефицита ресурсов.

Европейский союз понизил необходимый порог заполнения газовых резервуаров к началу отопительного сезона с 90% до 80%.