Латвия запустила разведывательный дрон у границы с Белоруссией

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Разведывательный беспилотник Penguin C UAS замечен над районами, расположенными вблизи латвийско-белорусской границы», – сообщил собеседник ТАСС.

Полет проходил на высоте около двух километров. Подобные аппараты предназначены для наблюдения, обнаружения движущихся целей и сбора разведданных.

Источник также отметил, что это не первый случай полетов беспилотников в этом районе. Ранее аналогичные аппараты были замечены 4 августа и 31 июля на фоне заявлений главы МВД Латвии о возможном закрытии границы.

Движение дрона происходило вне установленных трасс гражданской авиации, в том числе на малых высотах.

Ранее в НАТО сообщили о перехвате неизвестного беспилотника на востоке Латвии.

До этого Рига и Киев решили построить совместный завод по производству дронов вблизи белорусской границы.

Весной украинский летательный аппарат упал в граничащем с Белоруссией латвийском районе.