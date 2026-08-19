Медведь утащил в лес и растерзал 29-летнюю туристку на Алтае

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Отдыхали на туристической базе в палатке. Пришел медведь, вытащил девушку из палатки, утащил в лес, объел все конечности и прикопал», – сказал собеседник, передает ТАСС.

Он пояснил, что инцидент произошел в селе Артыбаш. Местные жители пытались помочь, но животное бросалось на них, и никто ничего не смог сделать. Девушка скончалась.

Решается вопрос о дальнейших действиях в отношении агрессивного животного. В региональном управлении МВД сообщили, что погибшей было 29 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, месяцем ранее медведь насмерть загрыз мужчину на окраине поселка в Магаданской области.

В прошлом году на Камчатке хищник атаковал спящую в палатке туристку из Саратова.

Спустя несколько дней охотники застрелили вернувшегося на место происшествия старого зверя.