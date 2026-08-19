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    19 августа 2026, 06:36 • Новости дня

    Япония решила построить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Киодо: Япония собирается строить гиперзвуковые ракеты с подводным стартом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Японское военное ведомство намерено приступить к созданию гиперзвукового оружия для подводных лодок и недорогих ударных беспилотников дальнего действия, сообщают японские СМИ со ссылкой на военный бюджет страны.

    Министерство обороны Японии планирует начать разработку гиперзвуковых ракет подводного базирования и дешевых ударных дронов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Киодо.

    Инициативы отражены в проекте оборонного бюджета страны на 2027 финансовый год, который начнется 1 апреля 2027 года.

    Ожидается, что гиперзвуковое оружие для субмарин станет одним из ключевых средств нанесения ответного удара по базам противника. Такие ракеты обладают высокой вероятностью преодоления вражеской противоракетной обороны.

    Также военные рассматривают возможность оснащения беспилотных подводных аппаратов пусковыми установками для ракет большой дальности. При создании ударных беспилотников планируется использовать гражданские компоненты, что позволит снизить их стоимость и наладить массовое производство.

    В проекте бюджета данные направления указаны как «требования по отдельным пунктам» без конкретизации сумм. Общий объем запрашиваемых средств на оборону оценивается в 8,9 трлн иен (55,8 млрд долларов), однако с учетом более 150 дополнительных проектов итоговый бюджет может достичь 10 трлн иен (62,7 млрд долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне министры обороны Японии и Австралии договорились об испытаниях гиперзвукового оружия на австралийских полигонах.

    В июне японские военные впервые продемонстрировали пусковую установку для скоростных ракет большой дальности.

    В прошлом году глава японского оборонного ведомства Синдзиро Коидзуми анонсировал обсуждение перехода страны на атомные подводные лодки.

    17 августа 2026, 15:00 • Новости дня
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    Лавров удивился неявке посла Японии на вызов в МИД
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Японский дипломат проигнорировал требование явиться в российское внешнеполитическое ведомство из-за заявлений Токио о поездке президента Владимира Путина на Курильские острова, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    «Нам как-то не очень внятно сообщили из посольства – они замялись, а потом объяснили, что он не сможет ни в пятницу, 14 августа, ни в понедельник, 17 августа, то есть сегодня. То ли не в Москве, то ли неважно себя чувствует. Мы так и не поняли этого. Это, конечно, вызывает удивление, потому что господин посол славится неуемной энергией», – приводит слова Лаврова РИА «Новости».

    Министр добавил, что подобное поведение вызывает недоумение. По его словам, японский посол отличается высокой активностью и ранее неоднократно проводил несогласованные встречи, в том числе привозил делегацию бизнесменов без уведомления российского ведомства.

    «Что касается наших послов. Наш посол был вызван в МИД Японии, ему предъявили там этот «протест». Когда мы узнали о том, как госпожа Такаити и ее министр иностранных дел квалифицировали визит нашего президента на свою собственную землю, мы тут же вызвали посла Японии», – отметил Лавров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство иностранных дел Японии вызвало российского посла в Токио из-за визита президента на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Комментарии (66)
    17 августа 2026, 19:06 • Новости дня
    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова

    Захарова анонсировала визит японского посла в МИД во вторник

    Захарова: Посол Японии «резко почувствовал себя лучше» после критики Лаврова
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Посол Японии в Москве Акира Муто посетит российское дипломатическое ведомство во вторник после заявлений руководства министерства о его неявке. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

    Глава японской дипмиссии Акира Муто прибудет в министерство иностранных дел России 18 августа, передает ТАСС.

    «После сегодняшних слов Лаврова на пресс-конференции о неявке японского посла в МИД России под предлогом недомогания тот резко почувствовал себя лучше и завтра прибудет в МИД в связи с вызовом на Смоленку», – заявила дипломат.

    Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что российского посла вызвали после протеста Токио, связанного с поездкой Владимира Путина на Итуруп. Однако японская сторона не смогла четко объяснить причину отказа дипломата посетить ведомство 14 и 17 августа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки Владимира Путина на Курильские острова.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров назвал заявления Токио об этом визите совершенно неприемлемыми.

    После этого японский дипломат проигнорировал первоначальное требование явиться в МИД России.

    Комментарии (10)
    19 августа 2026, 11:09 • Видео / Жизнь после боя
    Маленький сын не понимает, что я не вижу – мы даже в прятки играем

    Ветеран СВО Вадим Шарипов, получивший орден Мужества за участие в отражении украинского «контрнаступа» в 2023 году, рассказал о том, что вернуло ему присутствие духа после потери зрения из-за тяжелого ранения.

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    19 августа 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»

    Войска получили новые «Панцири» с возможностью применения гиперзвуковых ракет

    Ростех передал армии партию модернизированных комплексов «Панцирь»
    @ Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Арсенал российской противовоздушной обороны пополнился новейшими стационарными системами «Панцирь-СМД» и мобильными комплексами, боекомплект которых усилен гиперзвуковыми ракетами.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» отправил в войска новую партию самоходных зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» и стационарных систем «Панцирь-СМД», сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех».

    Эти современные комплексы могут использовать различные типы боеприпасов, включая стандартные, гиперзвуковые зенитные управляемые ракеты и ракеты ближнего перехвата. Боекомплект пусковых установок формируется индивидуально в зависимости от боевых задач и может комбинировать все доступные виды ракетного вооружения.

    Мобильные версии «Панцирь-С» предназначены для надежной защиты объектов и усиления противовоздушной обороны от самолетов, ракет и дронов. Новейшие стационарные системы «Панцирь-СМД» также демонстрируют высокую эффективность в боевых условиях, успешно отражая массированные налеты, в том числе атаки беспилотных аппаратов.

    «На счету комплексов – беспилотники, баллистические и крылатые ракеты, а также другие средства воздушного нападения», – подчеркнули представители госкорпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава госкорпорации Сергей Чемезов отметил высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для комплекса «Панцирь-С».

    Весной холдинг «Высокоточные комплексы» передал армии партию таких систем для перехвата крылатых ракет и беспилотников.

    Перед Днем защитника Отечества предприятие отгрузило в войска стандартные зенитные управляемые ракеты и мини-ЗУР ближнего перехвата.

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    19 августа 2026, 11:45 • Новости дня
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    Китай поддержал слова Лаврова о вражеском статусе Японии в Уставе ООН
    @ Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китай одобряет слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о необходимости помнить закрепленный в Уставе ООН статус Японии как вражеского государства, заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

    Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Китай одобряет заявление министра иностранных дел Лаврова о вражеском статусе Японии, передает ТАСС.

    Дипломат добавил, что напоминание об этом статусе имеет особое значение в год 80-летия начала работы Токийского трибунала. По его словам, это необходимо для защиты итогов Второй мировой войны и предотвращения возрождения милитаризма.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров накануне зачитал выдержку из Устава ООН о статусе Японии.

    Ранее МИД КНР призвал Токио соблюдать установленный после Второй мировой войны международный порядок.

    Перед этим японские власти выразили официальный протест из-за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп.

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    17 августа 2026, 21:56 • Новости дня
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    В Китае создали неуязвимую для РЭБ систему перехвата дронов
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Китайские инженеры разработали акустический комплекс обнаружения беспилотников без использования радаров, об этом сообщил разработчик Beijing Ribri Technology.

    Инновационная установка вычисляет летящие аппараты по звуку и инфракрасному излучению на расстоянии до четырех километров, оставаясь невидимой для радиоэлектронных помех, говорится в блоге на сайте Beijing Ribri Technology.

    Оборудование весит 6,4 кг и оснащено акустическим блоком из 48 микрофонов. Также комплекс включает специальную высокоточную камеру для работы в видимом и инфракрасном диапазонах.

    Аппаратура фиксирует небольшие FPV-дроны и крупные ударные беспилотники типа «Шахед-136». Оптические сенсоры надежно захватывают цель на дистанции до четырех километров в любое время суток.

    Отсутствие традиционного радара делает устройство полностью неуязвимым для подавления средствами радиоэлектронной борьбы.

    Защищенный от пыли и влаги корпус легко выдерживает экстремальные погодные условия. Новая технология оптимально подходит для охраны военных объектов, критической инфраструктуры и обеспечения безопасности на море.

    Ранее военно-морские силы Китая протестировали новую антидроновую систему противовоздушной обороны.

    Российские бойцы приступили к боевым испытаниям передового акустического детектора беспилотников.

    Специалисты Ростеха создали зенитный артиллерийский комплекс «Цитадель» для круглосуточной защиты объектов от коптеров.

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    17 августа 2026, 03:40 • Новости дня
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    Strategic Culture назвал лицемерием реакцию Японии на курильский визит Путина
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия имеет законные права на Курильские острова после поражения японской фашистской агрессии во Второй мировой войне и премьер-министр Японии Санаэ Такаити не имеет права предъявлять претензии и отчитывать президента страны Владимира Путина.

    «Реакция Японии на этой неделе на визит президента России Владимира Путина на Курильские острова равносильна лицемерию и истерической амнезии», – пишет портал Strategic Culture в контексте визита российского президента на остров Итуруп, входящий в состав Курильских островов.

    В статье отмечается, что Япония давно играет на стороне Запада: поддерживает Украину и НАТО, антироссийские санкции и не только. Но при этом Токио позволяет себе резко реагировать на визит Путина в одну из частей своей страны.

    «Япония вызвала посла России для подачи жалобы, а премьер-министр Японии Санаэ Такаити выступила с заявлением, осуждающим поездку Путина как «оскорбление» и причинение «боли чувствам японцев», – сказано в статье.

    Портал указывает на то, что Япония на прошедшей неделе обсуждала возможность присоединения к НАТО в партнерском производстве беспилотников с Украиной и, таким образом, участия в воздушной кампании против России.

    «На этом фоне у премьера Японии Такаити хватает наглости читать России нотации о «затронутых чувствах японцев». <...> Токио несет ответственность за кровь российских мирных жителей, поддерживая киевский режим», – подчеркивается в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Такаити осудила поездку президента России на Итуруп. МИД Японии вызвал российского посла Ноздрева для выражения протеста. В ответ глава дипмиссии разъяснил законность принадлежности Курильских островов России.

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    19 августа 2026, 09:56 • Новости дня
    Эсминец США сломался в Тихом океане

    Американский эсминец Benfold с экипажем из 300 моряков сломался в Тихом океане

    Эсминец США сломался в Тихом океане
    @ Mass Communication Specialist 2nd Class Sarah Myers/US Navy/Wikipedia

    Tекст: Мария Иванова

    Американский военный корабль столкнулся с серьезной аварией генераторов, оставив экипаж без электричества, воды и кондиционеров на четыре дня.

    Эсминец ВМС США Benfold с экипажем из примерно 300 человек перенес крупную поломку в Тихом океане в июле 2026 года, передает Associated Press.

    Представитель ВМС Мэтью Комер сообщил, что 24 июля корабль «сообщил об инженерной аварии с генераторами, повлекшей потерю электроэнергии».

    Из-за инцидента моряки несколько дней оставались без питьевой воды, горячего питания, работающих туалетов и кондиционеров. Комер подчеркнул, что никто из экипажа не пострадал, однако судну потребовалась помощь от ударной группы авианосца George Washington. Крейсер Robert Smalls обеспечил пострадавших питанием.

    В итоге эсминец отбуксировали для ремонта на Филиппины, куда он прибыл 28 июля. Экипажу предоставили жилье и еду на берегу. Восьмого августа корабль покинул порт с полностью исправными системами. Инцидент стал известен общественности лишь в августе после публикации USNI News.

    Авария произошла на фоне дискуссий в Пентагоне о качестве жизни на флоте и проблемах со снабжением. Законодатели-демократы уже требуют расследовать условия на авианосце Abraham Lincoln, который провел в море рекордные 250 дней без перерыва, столкнувшись с нехваткой продуктов и проблемами с психическим здоровьем экипажа.

    Тем временем корабли группы George Washington направились на Ближний Восток для замены авианосца Lincoln. Это оставит тихоокеанские воды без присутствия американских авианосцев на неопределенный срок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский эсминец Benfold остался без электроснабжения в Южно-Китайском море.

    Сенатор США Ричард Блюменталь потребовал от Пентагона отчета о проблемах на авианосце Abraham Lincoln.

    Родственники моряков с этого корабля сообщили о попытках суицида среди членов экипажа.

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    18 августа 2026, 16:12 • Новости дня
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    На Украине заявили о разработке Россией беспилотника для уничтожения электросетей
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские инженеры сконструировали новый ударный дрон со встроенной в крылья взрывчаткой, предназначенный для выведения из строя энергетической инфраструктуры в зимний период, заявили в ГУР Украины.

    О появлении нового оружия стало известно из заявления заместителя начальника Главного управления разведки Украины Вадима Скибицкого, сообщает канал Операция Z: Военкоры Русской весны. «Новый российский БПЛА предназначен специально для ударов по линиям электропередач», – сообщил представитель ведомства.

    Конструктивная особенность аппарата заключается в наличии специального взрывного элемента, который заложен прямо в крылья. Такая технология позволяет беспилотнику эффективно перерезать прочные металлические конструкции.

    Украинская разведка ожидает, что предстоящей зимой целями ударов станут объекты энергетики и системы теплоснабжения. Кроме того, в зоне риска находятся водопроводные узлы, а также предприятия газодобычи и газотранспортной инфраструктуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июля российские беспилотники повредили опоры высоковольтной линии электропередачи в Харьковской области.

    Ранее экономист Иван Лизан рассказал о системном поражении украинских газораспределительных узлов. А военный эксперт Юрий Кнутов отметил высокую эффективность новой модификации дронов «Герань-4 Сикер».

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    17 августа 2026, 15:21 • Новости дня
    Лавров зачитал статью из Устава ООН о Японии

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что всегда имеет при себе текст Устава ООН, и продемонстрировал это, зачитав выдержку, касающуюся Японии.

    «Я все время ношу с собой Устав ООН, постоянно. И вот, видите, он сейчас пригодился. Япония тоже член ООН, но поначалу она была в этом же уставе обозначена как вражеское государство и присоединилась к ООН, когда уже прошла путь искупления вины за свою милитаристскую политику геноцида в отношении многих народов», – заявил руководитель МИД на пресс-конференции.

    Дипломат подчеркнул, что Токио, ратифицировав документ, полностью согласился с его принципами. Министр выразил надежду, что японская сторона внимательно изучила седьмую статью Устава. Этот пункт подтверждает законность действий правительств против стран, являвшихся врагами подписавших документ государств во время Второй мировой войны, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на днях руководители правящей партии Японии посетили милитаристский храм Ясукуни.

    Ранее посольство КНР в Токио напомнило об особых правах государств-основателей ООН в отношении бывших вражеских стран.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отказе японской стороны признавать итоги Второй мировой войны.

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    18 августа 2026, 10:30 • Новости дня
    Посол Японии покинул здание МИД

    Посол Японии Муто покинул здание МИД

    Посол Японии покинул здание МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Японский посол Акира Муто уехал из Министерства иностранных дел Российской Федерации, куда был вызван ранее, передает РИА «Новости».

    Дипломат находился в здании российского ведомства примерно 20 минут. После завершения визита он проигнорировал вопросы представителей средств массовой информации.

    Министерство иностранных дел Японии вызвало посла России из-за поездки президента Владимира Путина на Курильские острова.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила возмущение реакцией японского премьер-министра Санаэ Такаити на эту поездку.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал заявления японской стороны совершенно неприемлемыми.

    Лавров накануне выразил удивление неявкой японского дипломата по требованию Москвы.

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    18 августа 2026, 13:03 • Новости дня
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    МИД призвал Японию задуматься о поддержке терроризма Киева
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванному в российское дипведомство японскому представителю Акире Муто предложили переосмыслить курс Токио по системному одобрению терактов Киева против мирных граждан, заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

    Официальный представитель министерства Мария Захарова заявила в эфире Первого канала, что японской стороне указали на необоснованное присоединение к масштабной санкционной войне, передает РИА «Новости».

    «Послу Японии напомнили на Смоленской площади, что коль скоро они настолько, цитирую их же премьер-министра, «чувствительны», то, может быть, они задумаются, что поддерживают, причем на системной основе, терроризм в отношении мирных граждан», – подчеркнула дипломат.

    Кроме того, представитель ведомства обратила внимание на недопустимость русофобских высказываний, которые регулярно звучат в Токио на официальном уровне. По ее словам, такие недружественные шаги совершаются японским руководством без какой-либо объективной необходимости.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России.

    Глава японской дипломатической миссии покинул здание ведомства спустя 20 минут.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил дипломату решительный протест из-за антироссийских высказываний премьер-министра Санаэ Такаити.

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    18 августа 2026, 10:01 • Новости дня
    Посол Японии прибыл в МИД

    Посол Японии Муто прибыл в МИД

    Посол Японии прибыл в МИД
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Вызванный ранее и не прибывший в МИД посол Японии Акира Муто прибыл в российское внешнеполитическое ведомство, отказавшись при этом отвечать на вопросы представителей прессы перед входом в здание.

    Посол Японии в Москве Акира Муто прибыл в Министерство иностранных дел России, однако отказался общаться с прессой, передает ТАСС.

    Дипломат проследовал в здание ведомства, полностью проигнорировав вопросы собравшихся журналистов.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что посла вызвали после протеста Токио, связанного с визитом президента Владимира Путина на Итуруп. При этом в японском диппредставительстве изначально заявляли о невозможности визита Муто 14 и 17 августа без четкого объяснения причин.

    Официальный представитель российского министерства Мария Захарова отметила, что после заявления Лаврова дипломат «резко почувствовал себя лучше».

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило протест из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп.

    Министр иностранных дел Сергей Лавров назвал удивительным отказ посла Японии явиться по вызову.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала визит главы японской дипмиссии на 18 августа.

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    18 августа 2026, 11:58 • Новости дня
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    МИД заявил протест послу Японии из-за антироссийских высказываний Такаити
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин выразил послу Японии решительный протест в связи с антироссийскими высказываниями премьер-министра Японии Санаэ Такаити и министра иностранных дел Тосимицу Мотэги касающимися посещения президентом Владимиром Путиным острова Итуруп.

    Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил решительный протест японскому послу. Причиной послужили антироссийские заявления премьер-министра Японии Санаэ Такаити и главы внешнеполитического ведомства Тосимицу Мотэги. Их недовольство вызвала поездка президента России Владимира Путина на остров Итуруп, следует из сообщения на сайте МИД.

    Российская сторона подчеркнула, что суверенитет над южными Курилами является незыблемым. Эти территории перешли под юрисдикцию Москвы по итогам Второй мировой войны. Любые попытки японских властей оспорить эту реальность признаны незаконными и абсолютно неприемлемыми.

    Дипломаты также обратили внимание на антироссийский курс Токио. В условиях поддержки Японией киевского режима и санкционной политики Запада Москва оставляет за собой право на адекватные контрмеры, подчеркнули в МИД.

    Глава японской дипломатической миссии в Москве Акира Муто провел в здании МИД около 20 минут и отказался от общения с журналистами.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити осудила поездку президента России на Итуруп.

    Японское внешнеполитическое ведомство выразило официальный протест в связи с этим визитом.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала реакцию японских властей абсолютно недопустимой.

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    17 августа 2026, 16:01 • Новости дня
    Лавров назвал тревожным курс Японии на пересмотр послевоенных ограничений

    Лавров: Попытки Японии уйти от исторической ответственности вызывают тревогу

    Tекст: Дарья Григоренко

    Стремление Токио изменить глобальные правила и отказаться от мирных конституционных принципов ради зарубежных военных операций вызывает серьезные опасения, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Лавров выразил обеспокоенность действиями Токио. Министр обратил внимание на желание японских властей адаптировать международные нормы под собственные интересы и нужды американских союзников, передает РИА «Новости».

    «Но если японские коллеги пытаются сейчас переделать международной право под себя и под Соединенные Штаты, с которыми у них тесный союз. Если они пытаются уйти от исторической ответственности за содеянное и сейчас нарушают свою конституцию. По крайней мере, так анонсировано, три безъядерных принципа, армия, которая пытается осуществлять мероприятия за рубежом, что было запрещено конституцией до сих пор», – сказал Лавров.

    Данное заявление прозвучало во время пресс-конференции после завершения официальных переговоров с министром иностранных дел Ганы Самуэлем Окудзето Аблаквой. По оценке российского дипломата, подобный политический курс «вызывает большую тревогу».

    Ранее Лавров посоветовал Токио заняться своими делами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе глава МИД России указал на открытые обсуждения пересмотра неядерного статуса Японии.

    Официальный представитель ведомства Мария Захарова обвинила Токио в непризнании итогов Второй мировой войны.

    На недавней памятной церемонии японский премьер-министр Санаэ Такаити проигнорировала традиционные слова о раскаянии.

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    19 августа 2026, 18:45 • Новости дня
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    MWM: Москва выстроила непробиваемое кольцо ПВО против украинских дронов
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные развернули вокруг столицы масштабную сеть защитных башен с комплексами «Панцирь», успешно перехватывающими беспилотники противника.

    Вооруженные силы России оперативно возводят в столичном регионе сеть вышек с установленными системами ПВО малой дальности «Панцирь», передает Иносми со ссылкой на Military Watch Magazine.

    В других частях страны также оборудуются дополнительные позиции, что демонстрирует адаптацию Москвы к масштабным налетам украинских дронов дальнего радиуса действия.

    Размещение зенитных ракетно-пушечных комплексов на возвышенностях позволяет радарам избегать «слепых зон», создаваемых зданиями и рельефом местности.

    Это особенно важно для своевременного обнаружения низколетящих целей и ведения огня с упреждением на подступах к столице.

    Семейство «Панцирь-С1» эволюционирует в крупную платформу для борьбы с беспилотниками. Новейшая модификация «С1М» способна обнаруживать цели на расстоянии до 80 километров.

    Важным достижением стало внедрение ракет «Гвоздь» дальностью семь километров. Боевой модуль вмещает до 48 таких ракет, что критически важно для отражения атак роев дронов и снижения стоимости перехвата.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска получили новейшие стационарные системы противовоздушной обороны «Панцирь-СМД».

    Госкорпорация «Ростех» отметила высокую эффективность новых малогабаритных боеприпасов для борьбы с беспилотниками.

    Для прикрытия гражданских и военных объектов от атак с воздуха военные задействовали более 50 таких боевых машин.

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