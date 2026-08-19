Площадь лесных пожаров в Красноярском крае резко увеличилась

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае превысила 282 тыс. гектаров

Tекст: Алексей Дегтярёв

Площадь лесных пожаров в Красноярском крае за сутки выросла на 7,2 тыс. га и составила 282,1 тыс. га, передает ТАСС со ссылкой на сообщение центра.

Огонь продолжает распространяться вторые сутки подряд.

«По оперативной информации на 08.07 (4.07 мск) 19 августа 2026 г. на территории края действует лесных пожаров – 93, на общей площади – 282 131,5 га», – говорится в сводке.

Основные очаги возгорания зафиксированы на севере края – в Туруханском и Енисейском муниципальных округах, а также в Эвенкии.

В борьбе со стихией участвуют 557 человек и пять единиц техники. Угрозы для населенных пунктов в настоящее время нет.

Однако в регионе сохраняются высокие классы пожарной опасности, а синоптики прогнозируют жаркую погоду и грозы в ближайшие дни.

В конце июля площадь лесных пожаров в Красноярском крае сократилась до 74,8 тыс. гектаров.

Месяцем ранее региональный лесопожарный центр отчитывался об уменьшении охваченной огнем территории до 253,6 тыс. гектаров.

Губернатор региона Михаил Котюков называл сухостойные деревья после нашествия сибирского шелкопряда одним из факторов быстрого распространения пламени.