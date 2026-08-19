Нетаньяху назвал МУС кенгуриным судом

Нетаньяху поддержал американские санкции против сотрудников МУС

Tекст: Антон Антонов

«МУС превратился в кенгуриный суд, который скрывает злоупотребление властью за языком международного права, подрывая при этом сами принципы правосудия», – заявил израильский лидер в X.

Нетаньяху также выразил благодарность госсекретарю Марко Рубио за руководство решительными усилиями администрации США, направленными против нелегитимных превышений полномочий МУС. По словам премьера, коррумпированные чиновники, возглавляющие инстанцию, должны столкнуться с последствиями своих действий.

Суд кенгуру – английская идиома, означающая незаконный, несправедливый суд, самосуд, инсценировку суда, пародию на правосудие.

Как писала газета ВЗГЛЯД, американский минфин вводит санкции против председателя Международного уголовного суда Томоко Аканэ и старшего прокурора суда Абдулая Сея.

МУС осудил санкции США против своих сотрудников.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года.

