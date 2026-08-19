При обрушении стены в Китае погибли пять человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инцидент случился 18 августа вечером, в уезде Чаннин. Местный житель устроил застолье во дворе своего дома, передает РИА «Новости».

Причиной обрушения стало скопление воды на временном навесе, который установили для защиты от дождя. Конструкция не выдержала веса осадков, что привело к падению стены на гостей.

Три человека погибли на месте, еще двое умерли чуть позже, медики не смогли их спасти.

Еще 17 пострадавших находятся под наблюдением врачей. Им оказывается необходимая медицинская помощь.

В июле из-за обрушения плотины на юге КНР погибли 39 человек.

В июне жертвами взрыва в Гуанси-Чжуанском автономном районе стали семь местных жителей.

В мае 2024 года обрушение скоростной трассы в провинции Гуандун унесло жизни 36 человек.