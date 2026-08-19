Сеул узнал о сокращении военных учений с США из поста Трампа в соцсетях

МИД Южной Кореи: США не предупреждали о сокращении военных учений

Tекст: Алексей Дегтярёв

Вашингтон не уведомлял Сеул о намерении сократить продолжительность совместных маневров, заявил глава МИД страны, передает ТАСС.

«Ни наше правительство, ни представители американского правительства не знали заранее о том, что сказал президент [Соединенных Штатов Дональд] Трамп в Truth Social», – заявил дипломат.

Комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщил, что маневры Ulchi Freedom Shield завершатся досрочно – 21 августа. Изначально тренировки планировалось проводить с 17 по 27 августа. К участию в них собирались привлечь 18 тыс. военнослужащих.

Сразу после публикации американского лидера в Сеуле заявляли, что маневры идут по плану. В министерство обороны республики не поступало никаких официальных обращений в связи с высказываниями президента США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон и Сеул приступили к проведению ежегодных летних военных маневров Ulchi Freedom Shield.

Президент США Дональд Трамп поручил сократить объем этих совместных тренировок.

Позже глава Белого дома заявил о готовности лидера КНДР Ким Чен Ына к двустороннему диалогу.