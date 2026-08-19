Цена нефти Brent поднялась выше 92 долларов за баррель

Tекст: Антон Антонов

К 04.50 мск Brent прибавляла 1,13% и достигала 92,05 доллара за баррель. Позже, к 05.08 мск, рост котировок замедлился, и цена составила 91,9 доллара за баррель, (плюс 0,97%), передает ТАСС.

Фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в сентябре также демонстрировал рост. К 05:08 мск его стоимость увеличивалась на 1,46%, до 84,96 доллара за баррель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, затягивание решения по ситуации в Ормузском проливе порождает неопределенность на рынках.

Через Ормузский пролив начали ходить танкеры-челноки, которые прячутся от Ирана с помощью выключенных транспондеров.

