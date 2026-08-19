Минздрав расширил перечень доступных должностей для медсестер и фельдшеров

Минздрав: Средний медперсонал сможет занять новые должности

Tекст: Алексей Дегтярёв

Министерство здравоохранения РФ внесло изменения в штатные нормативы, добавив позиции участковой медсестры и заведующих ФАП, передает ТАСС.

Нововведения официально вступят в силу с 1 сентября.

Теперь средний медперсонал сможет руководить здравпунктами или кабинетами медицинской профилактики. Специалисты с образованием в области лабораторной диагностики получили право претендовать на место главного лаборанта.

Кроме того, открылись вакансии медсестры по приему вызовов скорой помощи и стерилизационной медсестры.

Должность главного фельдшера позволит управлять сестринской деятельностью при наличии диплома бакалавра по сестринскому делу или магистра общественного здравоохранения.

Для сохранения этого поста потребуется повышать квалификацию минимум один раз в пять лет. Также фельдшерам разрешили заниматься лечебным делом.

Весной Минздрав подготовил проект приказа о введении новых должностей для врачей и среднего медперсонала.

Позже ведомство утвердило обновленный список профессиональных позиций с добавлением одиннадцати новых профессий.

В прошлом году фельдшеры и акушерки получили право временно исполнять обязанности участковых врачей при нехватке специалистов.