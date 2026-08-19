В ЦБ объяснили, как завести кошелек для цифровых рублей

Бакина: Кошелек цифрового рубля можно будет открыть через приложения банков

Tекст: Антон Антонов

«Это можно сделать через мобильное приложение любого банка, клиентом которого вы являетесь. Но надо убедиться, что он подключен к платформе цифрового рубля Банка России. Это можно уточнить в вашем банке», – пояснила Бакина в интервью РИА «Новости».

На первом этапе кошельки будут доступны в 12 крупнейших российских банках и нескольких кредитных организациях, признанных значимыми на рынке платежных услуг. В их приложениях на главной странице появится кнопка с логотипом цифрового рубля, который Бакина охарактеризовала как яркий и легко узнаваемый.

К системно значимым банкам отнесены Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Т-Банк, ПСБ, РСХБ, «Юникредит банк», Райффайзенбанк, Совкомбанк, МКБ и «Дом.РФ». На рынке платежных услуг значимыми признаны «Россия», «Санкт-Петербург», «Цифра банк», ТКБ, «Русский стандарт», «Ак Барс банк», «Яндекс банк», «Озон банк» и НКО «Мобильная карта».

Оплату в цифровых рублях с сентября начнут принимать крупные торговые сети с годовой выручкой более 120 млн рублей, а затем обязанность распространится на более мелких продавцов. Для платежа покупателю потребуется считать через банковское приложение специальный QR-код, выбрать цифровой рубль в качестве средства оплаты и подтвердить операцию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Бакина заявила о готовности всех системно значимых банков России к работе с цифровым рублем с 1 сентября.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила о полной готовности России к массовому внедрению цифрового рубля.