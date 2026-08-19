Associated Press: Трамп угрожал Оману из-за близости Маската к сделке с Ираном

Tекст: Антон Антонов

«Трамп угрожал Оману, потому что он недоволен тем, что тот близок к сделке с Ираном по проливу», – заявили Associated Press два региональных чиновника.

AP пишет, что американский лидер находится под давлением, так как ранее обещал ослабить Иран и заключить более выгодную ядерную сделку. Однако Тегеран начал использовать контроль над Ормузским проливом в качестве нового инструмента давления.

Диалог между Вашингтоном и Тегераном полностью остановился. Период в 60 дней после подписания временного соглашения завершился без продления, и Трамп подтвердил отсутствие планов по возобновлению контактов.

В настоящее время единственные подтвержденные дискуссии о судоходстве в проливе ведутся между Ираном и Оманом. Тегеран заявляет о завершении работы над совместным заявлением, что вызывает сильное раздражение у президента США, говорится в материале.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Иран и Оман договорились о карте морских маршрутов в Ормузском проливе.

Стороны согласовали создание единого среднего коридора для движения торговых судов.

Обсуждаемая сделка предусматривает заключение шестидесятидневного временного соглашения.