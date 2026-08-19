Россиянку Бобреневу в США задержали сотрудники иммиграционной службы

Россиянка Бобренева провела 16 дней под стражей в США

Tекст: Антон Антонов

Бобреневу задержали сотрудники иммиграционной службы США в аэропорту в Калифорнии, когда она с мужем, гражданином США, прибыла из Сан-Франциско в Бербанк – там ее супруг планировал встретиться с клиентами, а сама Бобренева – с друзьями, пишет New York Times.

Бобреневу задержали по обвинению в превышении разрешенного срока пребывания в стране и доставили в центр содержания. Бобренева объяснила, что находится в процессе получения грин-карты на основании брака, и представила необходимые документы.

Министерство внутренней безопасности заявило в своем заявлении, что она является «нелегальной иммигранткой», которую пытаются арестовать, потому что «она превысила срок пребывания, нарушив законы страны».

Под стражей Бобренева провела 16 дней. Позднее ее освободили под залог в размере 35 тыс. долларов и обязали носить электронный браслет.

Судебное заседание по этому делу состоится в октябре.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционный суд США назначил очное слушание по делу россиянки Алевтины Соболевой на 5 ноября в Калифорнии.

По словам дочери Соболевой, россиянку задержали 20 июля в аэропорту Буффало перед вылетом в Калифорнию, при этом причины задержания в открытых данных не указаны.

