Журнал Vogue выбрал самую стильную собаку

Tекст: Антон Антонов

Редакция получила тысячи заявок от читателей со всего мира, которые превратили своих собак в моделей для обложки, пишет Vogue.

Жюри собрали в конференц-зале, где на столе разложили фотографии 25 финалистов. В итоге победителем конкурса Dogue 2026 стал Сэр Спад.

Организаторы напомнили, что решение принимали по трем критериям: композиция снимка давала 50% победы, переданная через фото индивидуальность собаки – 25%, еще 25% приходились на общие «собачьи» качества. Сэр Спад сначала привлек внимание идеально выверенной позой, а затем окончательно покорил жюри «знающими и в то же время пытливо-вопросительными глазами», пишет издание.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на ярмарке в округе Сонома в Калифорнии шестилетний мопс Джинни Лу получила титул самой уродливой собаки мира и приз в 5 тыс. долларов.