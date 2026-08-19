Суд Москвы принял апелляционную жалобу Лерчек

Tекст: Антон Антонов

«В районном суде зарегистрированы жалобы всех участников процесса, включая саму Лерчек, ее защитников, а также представителей гособвинения», – сказал источник ТАСС.

Он уточнил, что суд подготовит материалы дела и направит их в апелляционную инстанцию Мосгорсуда для дальнейшего рассмотрения, а дату заседания определит позднее.

В начале прошлой недели Лерчек получила на руки текст приговора, который просит отменить, добиваясь своего оправдания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, представители гособвинения направили в Мосгорсуд полное мотивированное определение по делу блогера.

Ранее юристы Лерчек обжаловали решение Гагаринского суда Москвы о назначении ей условного срока за незаконный вывод более 250 млн рублей за рубеж.